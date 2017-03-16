房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
2017-03-16 14:33
〔記者徐義平／台北報導〕去年全國買賣移轉棟數創調查以來新低，不少房產業者到處拓展生機，有房仲業者選擇與台灣連鎖加盟促進協會簽訂「合作意向書」（MOU），希望能夠在第一時間掌握各類加盟品牌拓點時的店面需求，推估至少有千家店面需求，預計4月正式簽約。
東森房屋董事長王應傑指出，今年策略朝多元發展，有任何成交商機都會嘗試，即便租賃收入只占整體收入的1/10，但是台灣連鎖加盟促進協會目前有350家會員企業，包含10萬多家店鋪數與100萬名以上的從業人員，尤以餐飲業、飲料業品牌為大宗，占比達7成，知名連鎖品牌眾多，每月光是開店租賃需求就有10~15家，今年整體產業拓展店面需求量估計超過1000間，龐大的需求量也讓東森房屋嗅到一絲商機，因此，決定著手合作計畫，未來透過雙方搭配，不僅可滿足彼此的業務需求，也希望能夠度過去年房市最不景氣時期。
不過，他也進一步表示，目前以電商為主流，部分產業對於店面的需求會降低，但是餐飲業則是需要實體店面，尤其冬天有拉麵展店、夏天連鎖飲料展店的需求，因此認為店面還是有實質租賃需求。尤其是未來店面會朝向分租的複合式經營模式，一間店面裡可以賣彩券，也可以賣咖啡。
對於美國聯準會升息1碼對於台灣房地產的影響，王應傑認為，影響很有限，尤其目前台灣經濟狀況並非有明顯轉好跡象，倘若跟進升息，也會打折，而升息目的只是為了讓資金留在台灣，台灣房貸利率仍低，對於房市影響有限，除非利率升破3.5％，較目前房貸利率增一倍，才會對整體房市造成衝擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 美資深國會議員：未發現歐巴馬竊聽證據
- 美媒：提勒森將向中施壓 要求約束北韓別「搗」彈
- 小王爺潛心向佛 瀟灑燒光朋友借據
- 這炷香驚見「福德正神」 網友：要進財了嗎？
- 反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心
- 「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
- 佳暮英雄救經濟 開創紅藜商機
- 藻災 入侵外木山海域
- 食藥粧地圖「親子專區」今上線 柯：應景加碼
- 女星剖腹迎雙生兒 2寶5000克最嚇娘的是...
- 自由廣場》〈北社評論〉台史博館228特展中的「基隆屠殺」風波
- 花女畢業美展 詮釋「請勿觸摸」
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...
- 一屍兩命！19歲懷孕少女夢想當模特兒 鐵軌旁拍照慘遭火車撞死
- 吳慷仁嘆在台拍戲累 「易消耗有天份演員熱情」
- 油電兄弟鬩牆 台電拿下第四天然氣接收站
- 捲入吸毒毀星路 羅百吉po良民證自清
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 控杜特蒂犯下重罪 菲律賓國會議員提案彈劾
- 武陵高中陳柏翰、張晴 申請6校醫學系全中
- 南檢拘留通緝犯 以眼鏡架刺胸自殘幸無大礙
- 議員選區重劃 東區擬減一席
- 擺脫「菜英文」彰中詹弘毅大學個申「六冠王」
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效
- 逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤
- 經典賽》為何觸殺動作這麼狂？ 巴耶茲這樣說…（影音）
- 六輕4期擴廠 3案合併重做環評
- 幫吳敦義臉書按讚…蔡英文臉書小編誤觸啦
- 最囧家庭亮相
- 中國空氣比世衛標準髒數倍 每年恐多死300萬人
- 南鐵地下化動土 預定5年後完工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分