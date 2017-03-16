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房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求

2017-03-16  14:33

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國買賣移轉棟數創調查以來新低，不少房產業者到處拓展生機，有房仲業者選擇與台灣連鎖加盟促進協會簽訂「合作意向書」（MOU），希望能夠在第一時間掌握各類加盟品牌拓點時的店面需求，推估至少有千家店面需求，預計4月正式簽約。

東森房屋董事長王應傑指出，今年策略朝多元發展，有任何成交商機都會嘗試，即便租賃收入只占整體收入的1/10，但是台灣連鎖加盟促進協會目前有350家會員企業，包含10萬多家店鋪數與100萬名以上的從業人員，尤以餐飲業、飲料業品牌為大宗，占比達7成，知名連鎖品牌眾多，每月光是開店租賃需求就有10~15家，今年整體產業拓展店面需求量估計超過1000間，龐大的需求量也讓東森房屋嗅到一絲商機，因此，決定著手合作計畫，未來透過雙方搭配，不僅可滿足彼此的業務需求，也希望能夠度過去年房市最不景氣時期。

不過，他也進一步表示，目前以電商為主流，部分產業對於店面的需求會降低，但是餐飲業則是需要實體店面，尤其冬天有拉麵展店、夏天連鎖飲料展店的需求，因此認為店面還是有實質租賃需求。尤其是未來店面會朝向分租的複合式經營模式，一間店面裡可以賣彩券，也可以賣咖啡。

對於美國聯準會升息1碼對於台灣房地產的影響，王應傑認為，影響很有限，尤其目前台灣經濟狀況並非有明顯轉好跡象，倘若跟進升息，也會打折，而升息目的只是為了讓資金留在台灣，台灣房貸利率仍低，對於房市影響有限，除非利率升破3.5％，較目前房貸利率增一倍，才會對整體房市造成衝擊。

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  • 去年全國買賣移轉棟數創調查以來新低，不少房產業者到處拓展生機，東森房屋董事長看好連鎖品牌店面租賃需求，與台灣連鎖加盟促進協會簽訂「合作意向書」（MOU），希望第一時間掌握店面租賃商機。（東森房屋提供）

    去年全國買賣移轉棟數創調查以來新低，不少房產業者到處拓展生機，東森房屋董事長看好連鎖品牌店面租賃需求，與台灣連鎖加盟促進協會簽訂「合作意向書」（MOU），希望第一時間掌握店面租賃商機。（東森房屋提供）

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