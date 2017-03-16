中國半導體投入七奈米 外資：良率才是挑戰
〔記者羅倩宜／台北報導〕中國半導體設備展（Semicon China）於3月14－16日在上海舉行，外資觀察到的趨勢之一是，中國半導體廠投入先進技術，追趕全球同業。其中，中芯國際宣誓投入七奈米，企圖躋身全球五大半導體廠。對此前外資半導體分析師程正樺表示：「國家力量支持，誰都可做（先進製程），但良率是一大挑戰。」
外資麥格理證券在最新法人報告中指出，本週舉行的上海Semicon China展覽，有三大趨勢。一是中國半導體廠持續投入先進技術，追趕全球同業；；二是中國半導體供應鏈正在逐步壯大中，廠商明顯增加；三是大中華地區廠商，今年都在搶進車用半導體市場。
麥格理表示，在官方政策及資金支持下，中國IC供應鏈不論是技術能力或規模，均快速成長；估計今明兩年中國IC産業整體營收，成長率將達2成，超越全球平均增幅。
麥格理列出Semicon China展覽中，較受關注的廠商。首先是從事晶圓製造的中芯國際；雖然遠遠落後台積電，不過已宣佈要發展7奈米，若技術能力能夠追趕得上企圖心，中芯將成全球第五家發展七奈米的晶圓廠，與台積、三星、格羅方德、英特爾齊名。
不過前外資半導體分析師程正樺表示，中國確實可以從事晶圓製造，也有投入龐大資本支出的本錢，「有國家力量的支持，誰都可以做（先進晶圓製程），只是良率是一大挑戰。」不願具名的美系分析師則表示，「中芯做七奈米，若2025年前量産，就算很厲害了。」台積電七奈米已於今年初試産。
除中芯外，江蘇長電也受關注。麥格理指出，中國半導體封裝廠，因受惠車用電子及物聯網的應用愈來愈多，得以在此次展出覆晶、SiP（系統級封裝）等能力。其中江蘇長電則力圖躋身全球一線封裝廠，也展示了已用於iPhone 7的Fan out（扇型封裝）及3D IC的TSV（直通矽穿孔封裝） 技術，瞄準智慧手機處理器的高階應用市場。
本週參展的中國半導體設備廠中，總部位在新加坡的先進太平洋科技（ASMPT）則被麥格理認為是最能受惠半導體産業成長的設備商。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 美資深國會議員：未發現歐巴馬竊聽證據
- 美媒：提勒森將向中施壓 要求約束北韓別「搗」彈
- 小王爺潛心向佛 瀟灑燒光朋友借據
- 這炷香驚見「福德正神」 網友：要進財了嗎？
- 反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心
- 「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
- 佳暮英雄救經濟 開創紅藜商機
- 藻災 入侵外木山海域
- 食藥粧地圖「親子專區」今上線 柯：應景加碼
- 女星剖腹迎雙生兒 2寶5000克最嚇娘的是...
- 自由廣場》〈北社評論〉台史博館228特展中的「基隆屠殺」風波
- 花女畢業美展 詮釋「請勿觸摸」
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...
- 一屍兩命！19歲懷孕少女夢想當模特兒 鐵軌旁拍照慘遭火車撞死
- 吳慷仁嘆在台拍戲累 「易消耗有天份演員熱情」
- 油電兄弟鬩牆 台電拿下第四天然氣接收站
- 捲入吸毒毀星路 羅百吉po良民證自清
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 控杜特蒂犯下重罪 菲律賓國會議員提案彈劾
- 武陵高中陳柏翰、張晴 申請6校醫學系全中
- 南檢拘留通緝犯 以眼鏡架刺胸自殘幸無大礙
- 議員選區重劃 東區擬減一席
- 擺脫「菜英文」彰中詹弘毅大學個申「六冠王」
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效
- 逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤
- 經典賽》為何觸殺動作這麼狂？ 巴耶茲這樣說…（影音）
- 六輕4期擴廠 3案合併重做環評
- 幫吳敦義臉書按讚…蔡英文臉書小編誤觸啦
- 最囧家庭亮相
- 中國空氣比世衛標準髒數倍 每年恐多死300萬人
- 南鐵地下化動土 預定5年後完工
標題：中國半導體投入七奈米 外資：良率才是挑戰
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email