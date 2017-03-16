銷售餘屋為主 房地產推案年減逾2成

2017-03-16 13:59

〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》雜誌統計，今年329檔期推案量預估約1648億元，相較去年少掉近500億，年減幅約22.6%。業者分析，因去年329檔期爆量基期較高，加上目前建商把重點放在去化餘屋為主，才會讓今年329檔期推案量較去年同期萎縮。

根據《住展》雜誌統計，今年329檔期以新北市推案金額最大，約843億元，其次是台北市約431億元，桃園市則是推案第三大區域，約181億元，新竹市也有131億元，宜蘭、基隆各約37.4億、21.6億元。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，大台北推案分布相當集中，台北市聚集在松山、內湖等二個行政區，新北市則匯集在板橋、新店、新莊與中和等四區，桃園則集中在桃園區。推案量超過百位的行政區則有松山、板橋、新莊、新店、中和等五個行政區。

何世昌進一步表示，雖然今年329檔推案量不大，但大台北豪宅案持續釋出，例如微風廣場停車場都更案「潤泰敦峰」、敦北都更案「華固名鑄」、陽明山「草山清境」，以及中和「久泰皇品」。或許是「華固名鑄」出師告捷激勵，也或許是土地成本取得較高，豪宅案大多開出天價，顯示新豪宅案想以特殊產品作出市場區隔，並不想跟進目前主流的讓利風。

去年房市三大檔期內，上市櫃建商推案零星，但今年狀況卻截然不同，包括國建、華固、潤泰、遠雄、新潤等上市公司都加大推案力道。若以建案數量計，遠雄在北台灣推出3個建案、全台推出5個建案最多，其次是新潤2個；若以案量計，北台灣為潤泰居冠，推案150億。