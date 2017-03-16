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美升息1碼 國發會：市場已提前反應

2017-03-16  13:40

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會宣布升息1碼，國發會副主委高仙桂表示，美國的升息在預料之中，原本擔心資金會往美國移動，但是在資本市場以及外匯先前都已提前反應的情況下，對台灣應不至於有太大影響。

高仙桂指出，目前外界預測美國今年將升息3次，果真如此，正反映美國經濟基本面如預期強勁，若不升息有物價上漲隱憂，這對其他國家的經濟來說會有帶動效應，是正面消息。

但是對某些總體經濟基本面較弱、外債多、外匯存底少的國家就不是好消息，因為美國採取緊縮貨幣政策，資金回流到美國後，這些國家可能會在利率差距擴大之下受到影響。

高仙桂認為，後續仍要觀察美國升息的速度與步調，至於台灣央行是否會跟進，國發會無法代為評論，要看央行想法，若央行認為國內經濟復甦程度夠，有通膨疑慮，央行可能也會跟進採取緊縮貨幣政策。

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  • 美升息1碼，國發副主委高仙桂認為，市場已提前反應，對台影響不大。（記者陳梅英攝）

    美升息1碼，國發副主委高仙桂認為，市場已提前反應，對台影響不大。（記者陳梅英攝）

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