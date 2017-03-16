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中菲行 2016年每股盈餘2.2元

2017-03-16  13:17

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）2016年每股盈餘2.2元，年增103.7%，董事會擬每股將分配現金股利2元，若以昨（15）日收盤價21.6元計算，股息殖利率9.2%。

對於今年表現，中菲行指出，將持續在北美洲、中國、歐洲、印度及東南亞積極進行業務拓展及投資，未來整體營業額及獲利必能持續成長。

中菲行去年營收161.58億元，年成長3.9%，稅後淨利為2.7億元，年成長97.1%，每股盈餘為2.2元，年成長103.7%。

中菲行指出，去年第2季開始的貨運量及營業額的業績成長，加上中菲行持續優化操作，並有效運用訊息系統功能在內部供應鏈做深度的整合，增加了獲利空間，而利用控制得當的營業費用，中菲行持續投資於人力資源及行銷能力，產生相當的效益及未來繼續成長和獲利的基礎，繼2016年度第3季的稅後淨利成長222%，第4季稅後淨利5300萬元，年成長262.3%。

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  • 中菲行（5609）2016年每股盈餘2.2元，年增103.7%，董事會擬每股將分配現金股利2元。（圖擷取自雅虎股市）

    中菲行（5609）2016年每股盈餘2.2元，年增103.7%，董事會擬每股將分配現金股利2元。（圖擷取自雅虎股市）

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