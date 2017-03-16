捷迅2016年每股獲利 5.27元 創歷年新高

2017-03-16 13:02

〔記者王憶紅／台北報導〕捷迅（2643）2016年每股稅後盈餘5.27元，創歷年新高。捷迅擬議配發105年度現金股利每股2.2874571元，以昨日收盤51.9元，現金殖利率約4.4%。

捷迅總經理孫鋼銀表示，雖105年第四季受到貨櫃船運市場價格開始反彈及航空公司調漲價格與客戶削價競爭影響，獲利不如前三季表現亮眼，但公司延續去年年底提出擴大海運發展計畫之目標，除與現有客戶洽談外，並積極向外拓展新客戶，逐步提升海運服務營收佔比。

就今年表現，孫鋼銀指出，有鑑於亞洲各國人均所得普遍提高，加上高科技改變消費習慣，塑膠貨幣取代傳統鈔票結帳方式，年輕人成為未來消費市場主流，捷迅將鞏固現有電子商務客群，並運用現有物流網絡平台，透過上下垂直整合的方式提供更多元化服務加強深度與水平整合客戶拓展廣度，並利用海外發貨倉庫 （Fulfillment Center, FC，除提供原有倉儲發貨中心管理功能，更提供理貨、貨物重整及簡易加工的功能） 提供客戶售後服務及快速發貨服務，為倉儲服務的專業度及軟體進行精密的升級，更親近市場和貼近客戶並創造新價值。