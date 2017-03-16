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立委質疑台新併大眾證涉內線交易 金管會要查

2017-03-16  12:50

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控上週五宣布併購大眾證券，但今天遭到立委曾銘宗質疑指出，此案宣布前已有媒體報導，且大眾證券當天成交量異常放大，可能涉及內線交易，金管會主委李瑞倉則允諾，將詳查本案。

金管會今天赴立院財委會進行專案報告並備詢。曾銘宗拿出統計數字指出，台新金在3月10日發布董事會通過收購大眾證之訊息，但媒體在3月6日就事先報導，且當天的大眾證交易量，更是異常爆衝。

「我強烈懷疑本案有內線交易！」曾銘宗質疑，這些數據都是公開資訊，金管會有沒有注意且進行調查、包括是否涉及內線交易問題？是否將大眾證列為警示股？

對此，金管會證期局長王詠心表示，大眾證因為沒達到警示標準，並未列為警示股，至於本案是否涉及內線交易，已經進行分析當中；她強調，股市只要有併購案，一律都會納入股市監視系統，包括是否涉及內線和炒作，金管會事後都會追查，若有涉及異常、一定會移送檢調。

曾銘宗要求，金管會必須「列案查辦」台新金收購大眾證，金管會主委李瑞昌也當場允諾，一定會詳查本案。

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  • 對於台新金收購大眾證案，金管會主委李瑞倉表示，將詳查本案收購過程，是否涉及炒作或內線。（記者王孟倫攝）

    對於台新金收購大眾證案，金管會主委李瑞倉表示，將詳查本案收購過程，是否涉及炒作或內線。（記者王孟倫攝）

  • 立委曾銘宗在財委會點名台新金併大眾證案，疑涉及內線交易。（記者王孟倫攝）

    立委曾銘宗在財委會點名台新金併大眾證案，疑涉及內線交易。（記者王孟倫攝）

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