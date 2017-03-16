| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國醒了！8局下雙轟大逆轉（影音） 與幹部口角 仁武工人遭砍斷左臂死亡
 首頁 > 財經

立委質疑庫藏股濫用！金管會研議強化監管

金管會證期局長王詠心（右）表示，目前正研議加強監管上市櫃執行庫藏股（記者王孟倫攝）

2017-03-16  12:06

〔記者王孟倫／台北報導〕財委會立委施義芳今天質疑，上市櫃公司宣布庫藏股，有的執行率竟然是零，恐有炒作股市之虞，要求金管會加強監管；金管會表示，目前已經著手研議，將上市櫃公司的庫藏股，納入公司治理評鑑。

施義芳指出，近一年上市櫃實施庫藏股有124家，而執行率不到5成者，多達有34家，其中，像宏碁執行率竟然是零；他表示，若公司宣布實施庫藏股，股價因此拉高，但後來又掉下來，最後才揭露未執行，是否有炒作的可能？

對此，金管會證期局長王詠心答詢，公司實施庫藏股不一定會造成股價波動，通常是為了維持股價穩定，也是保障股東權益，維持公司信譽。

至於宏碁部分，王詠心表示，其說明理由是因為股價實際上並未劇烈波動，因此，才沒有執行庫藏股；金管會已要宏碁提出檢討，且進行資訊揭露並提報股東會說明。

但施義芳質疑，是否有公司聯合外部力量，透過庫藏股來炒股票？王詠心說，現行規定，只要公司一宣布實施庫藏股，就會納入股市監視系統，緊盯是否有涉及內線交易等；如有不法交易，金管會將移送，過去曾經有移送過的案例。

王詠心強調，金管會正在研議相關監理，包括：對於上市櫃公司宣布實施庫藏股執行率，納入公司治理評鑑。

廣告
  • 施義芳指出，近一年上市櫃實施庫藏股有124家，而執行率不到五成者，多達有34家（記者王孟倫攝）

    施義芳指出，近一年上市櫃實施庫藏股有124家，而執行率不到五成者，多達有34家（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏碁 庫藏股 施義芳 金管會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：立委質疑庫藏股濫用！金管會研議強化監管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.