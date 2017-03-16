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原油供應量增 下週油價估跌7角

根據中油油價公式預估，下週汽柴油各降0.7元。（資料照，記者張慧雯攝）

2017-03-16  11:45

〔記者黃佩君／台北報導〕本週國際油價大跌，但因美國原油儲量意外下滑，昨又小幅反彈。根據中油油價公式預估，下週汽柴油各降0.7元。

沙烏地阿拉伯本週公布2月原油日產量較1月增加20萬桶，外界對OPEC（石油輸出國組織）減產協議信心下降，加上OPEC產量監督報告顯示全球原油庫存量持續增加，本週油價一度摜破三個月來低點，跌破50美元大關。

但昨美國政府公布上週原油庫存卻意外下滑，導致小幅反彈，本週油價走勢變數仍多。昨中油指標油價來到49.94美元，匯率為30.907元台幣兌1美元。根據中油7D3B油價公式預估，本週油價可望下降0.7元。

若調幅如預期，下週每公升92無鉛汽油為23.9元、95無鉛為25.4元、98無鉛為27.4元、超級柴油為21.5元。實際調幅仍待中油週日中午公布。

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