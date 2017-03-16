宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠

2017-03-16 10:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕工控型記憶體模組廠宜鼎（5289）去年每股盈餘7.06元，董事會決議盈餘擬配發4.5元股利，包括4元現金股利與0.5元股票股利，預計提6月7日股東會議決。

宜鼎去年合併營收46.46億元，毛利率27.2%，歸屬母公司稅後盈餘4.64億元，每股盈餘7.06元；其中，去年第四季合併營收13.26億元，創歷史新高，毛利率24.4%，歸屬母公司稅後盈餘1.36億元，季增27.1%，每股盈餘2.06元。

記憶體模組大廠創見（2451）去年稅後盈餘28.8億元，每股盈餘6.69元，去年盈餘擬每股配發現金股利6元（其中0.25元由資本公積配發）；記憶體模組大廠威剛（3260）去年稅後盈餘為13.34億元，每股盈餘6.21元，擬每股配發4元現金股利。宜鼎股本小，每股盈餘超越創見、威剛，居模組業之冠。