| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音） 與幹部口角 仁武工人遭砍斷左臂死亡
 首頁 > 財經

宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠

2017-03-16  10:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕工控型記憶體模組廠宜鼎（5289）去年每股盈餘7.06元，董事會決議盈餘擬配發4.5元股利，包括4元現金股利與0.5元股票股利，預計提6月7日股東會議決。

宜鼎去年合併營收46.46億元，毛利率27.2%，歸屬母公司稅後盈餘4.64億元，每股盈餘7.06元；其中，去年第四季合併營收13.26億元，創歷史新高，毛利率24.4%，歸屬母公司稅後盈餘1.36億元，季增27.1%，每股盈餘2.06元。

記憶體模組大廠創見（2451）去年稅後盈餘28.8億元，每股盈餘6.69元，去年盈餘擬每股配發現金股利6元（其中0.25元由資本公積配發）；記憶體模組大廠威剛（3260）去年稅後盈餘為13.34億元，每股盈餘6.21元，擬每股配發4元現金股利。宜鼎股本小，每股盈餘超越創見、威剛，居模組業之冠。

廣告
  • 工控型記憶體模組廠宜鼎（5289）去年每股盈餘7.06元，董事會決議盈餘擬配發4.5元股利，包括4元現金股利與0.5元股票股利，預計提6月7日股東會議決。（圖取自宜鼎官網）

    工控型記憶體模組廠宜鼎（5289）去年每股盈餘7.06元，董事會決議盈餘擬配發4.5元股利，包括4元現金股利與0.5元股票股利，預計提6月7日股東會議決。（圖取自宜鼎官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.