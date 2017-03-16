Fed利率決策出爐 金價大漲1.7％

美國聯準會未釋出加快升息步調的訊息，激勵國際金市買盤湧入，國際金價今天清晨以每英兩1218.65美元作收，單日大漲逾20美元，漲幅達1.7％。（路透）

2017-03-16 10:27

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）今天凌晨公布最新利率決策，並未釋出加快升息步調的訊息，激勵國際金市買盤湧入，國際金價今天清晨以每英兩1218.65美元作收，單日大漲逾20美元，漲幅達1.7％。

台灣銀行黃金交易員表示，Fed如市場預期升息1碼（0.25個百分點），但會議中並未提高今年升息3次的預測，帶動買盤大量湧入，金價急升。