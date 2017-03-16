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搶攻物聯網 研華攜手夥伴成立ELAA聯盟

2017-03-16  10:26

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦研華（2395）在紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）與英研、誠邁、Canonical、Lineo、瑞相、RTSoft、Timesys、中科創達和Witekio共同宣布成立嵌入式Linux與Android聯盟（Embedded Linux & Android Alliance, ELAA）。此聯盟主要在工業嵌入式市場推動開放、標準化的Linux和Android軟硬體架構，所有成員將藉此聯盟，建立完善的軟硬體產業生態體系，來加速Linux & Android在嵌入式和工業物聯網的發展，讓軟硬體開發者與終端使用者都能受益。

研華表示，在物聯網時代下，不同行業對於產品組合的大量需求，將對嵌入式板卡市場造成重大影響。其中，能符合工業物聯網多樣化運用需求的嵌入式Linux和Android解決方案，將成為市場成長轉型的關鍵要素。然而，多元化的軟硬體組合，使設計開發與管理變得複雜，且其對應的Linux與Android系統，在工業物聯網市場的生態體系尚未完善，ELAA聯盟因而形成以加速推動嵌入式Linux和Android的軟硬體標準架構。

在ELAA的軟硬體標準化理念下，聯盟夥伴將分層合作，提供終端客戶在開發上所需的支援與服務。其中，ELAA標準開發平台夥伴，提供基礎核心硬體平台以及軟體開發套件；硬體差異化服務夥伴，則進一步結合底板設計、系統整合，以提供硬體客製化、差異化服務，進而滿足各式嵌入式或工業物聯網應用對硬體的需求；軟體加值整合服務夥伴，建構在上述兩層的基礎上，開發符合客戶應用所需的嵌入式Linux或Android作業系統，並協助客戶發展其應用所需之軟體加值服務。

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  • 研華與夥伴成立ELAA聯盟，Witekio 執行長 Yannick Chammings、Canonical 行銷長 Thibaut Rouffineau、Timesys 執行長 Atul Bansal、瑞相執行長 Dustin Huang、RTSoft 副總經理 Hubert Hafner、 Lineo 總經理暨執行長Akira Kobayashi、研華科技IoT嵌入式平台事業群副總經理蘇蘇高源、研華IoT嵌入式平台事業群歐洲分公司副總經理 Hans-Peter Nuedling（由左而右）共同參與。（圖由研華提供）

    研華與夥伴成立ELAA聯盟，Witekio 執行長 Yannick Chammings、Canonical 行銷長 Thibaut Rouffineau、Timesys 執行長 Atul Bansal、瑞相執行長 Dustin Huang、RTSoft 副總經理 Hubert Hafner、 Lineo 總經理暨執行長Akira Kobayashi、研華科技IoT嵌入式平台事業群副總經理蘇蘇高源、研華IoT嵌入式平台事業群歐洲分公司副總經理 Hans-Peter Nuedling（由左而右）共同參與。（圖由研華提供）

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