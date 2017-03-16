搶攻物聯網 研華攜手夥伴成立ELAA聯盟
〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦研華（2395）在紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）與英研、誠邁、Canonical、Lineo、瑞相、RTSoft、Timesys、中科創達和Witekio共同宣布成立嵌入式Linux與Android聯盟（Embedded Linux & Android Alliance, ELAA）。此聯盟主要在工業嵌入式市場推動開放、標準化的Linux和Android軟硬體架構，所有成員將藉此聯盟，建立完善的軟硬體產業生態體系，來加速Linux & Android在嵌入式和工業物聯網的發展，讓軟硬體開發者與終端使用者都能受益。
研華表示，在物聯網時代下，不同行業對於產品組合的大量需求，將對嵌入式板卡市場造成重大影響。其中，能符合工業物聯網多樣化運用需求的嵌入式Linux和Android解決方案，將成為市場成長轉型的關鍵要素。然而，多元化的軟硬體組合，使設計開發與管理變得複雜，且其對應的Linux與Android系統，在工業物聯網市場的生態體系尚未完善，ELAA聯盟因而形成以加速推動嵌入式Linux和Android的軟硬體標準架構。
在ELAA的軟硬體標準化理念下，聯盟夥伴將分層合作，提供終端客戶在開發上所需的支援與服務。其中，ELAA標準開發平台夥伴，提供基礎核心硬體平台以及軟體開發套件；硬體差異化服務夥伴，則進一步結合底板設計、系統整合，以提供硬體客製化、差異化服務，進而滿足各式嵌入式或工業物聯網應用對硬體的需求；軟體加值整合服務夥伴，建構在上述兩層的基礎上，開發符合客戶應用所需的嵌入式Linux或Android作業系統，並協助客戶發展其應用所需之軟體加值服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效
- 地上權43坪宅 年繳地租10萬
- 不只飛彈 中國在西沙群島偷建港
- 恆毅中學體驗飢餓 捐罐頭送偏鄉童
- 以吳敦義為標竿？ 綠委諷：難怪馬說謊渾然天成...
- 這炷香驚見「福德正神」 網友：要進財了嗎？
- 〈實現我的旅遊夢〉起司、巧克力、香腸─串連荷比德之旅
- 老公陪洗澡每周嘿咻4次 人妻新婚21天不滿足拍AV洩慾
- 巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡
- 新北撕小廣告開跑 換獎品拿獎金
- 印度又傳性侵殺人 英國正妹派對後被棄屍海灘
- 國人赴海外工作72.4萬人 赴中國人數略減
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 最囧家庭亮相
- 近視度數暴增 恐「白內障」搞怪
- 露點照攬客 國籍曝光屢被打槍
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 司改會議》第五組今2度開會 擬談這5個議題
- 被洪秀柱小編嗆「協你老母雞」 廖國棟出面回應了
- 吳敦義批「妳只在乎妳自己」 小英幫他按讚？
- 擊敗「荷蘭川普」 荷總理：拒錯誤形式的民粹主義
- 女星剖腹迎雙生兒 2寶5000克最嚇娘的是...
- 通力停業電梯無人修 內政部：盡快找到接續廠商
- 四月八重返客庄12大節慶 頭份邀辦桌
- 「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
- 舞蹈團來慶生 植物人有回應
- 重層嚇阻如何執行？ 馮世寬提智慧型水雷、無人載具
- 高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 藝人謝麗金酒吧竊案偵破 小偷曾在西門町犯多起
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
- 荷蘭大選投票結束 出口民調自民黨領先
- 東商教務主任陳姿妤 獲選全國優秀青年
- 違章工廠偷排黑廢水 驗出強酸、強鹼反應
- 連日大雨 救難單位籲民眾避免上山
- 嗆廖國棟「協你老母雞」 國民黨要洪秀柱小編別再犯
標題：搶攻物聯網 研華攜手夥伴成立ELAA聯盟
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email