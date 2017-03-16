台塑化配發現金股息6元 早盤走高

2017-03-16 10:14

〔記者張慧雯／台北報導〕美國宣布升息、台股今日一度大漲近百點，而台塑化 （6505）昨日董事會宣布每股將配發現金股息6元，創2008年以來新高，今日開盤上漲2元、來到107元左右。

台塑化去年合併營收為5461.61億元，每股稅後盈餘（EPS）7.95元，過去配息比率約6-7成，但此次配息比率拉高，宣布6元股息讓外界頗為「驚豔」。

台塑化1-2月營收為1136.94億元，由於乙烯價格高漲，煉油事業2月油品每桶平均售價雖較1月增加2美元、烯烴事業也因原料輕油價格走高和丁二烯售價續揚，法人估計首季將會有不錯的獲利表現。