| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國醒了！8局下雙轟大逆轉（影音） 與幹部口角 仁武工人遭砍斷左臂死亡
 首頁 > 財經

台塑化配發現金股息6元 早盤走高

2017-03-16  10:14

〔記者張慧雯／台北報導〕美國宣布升息、台股今日一度大漲近百點，而台塑化 （6505）昨日董事會宣布每股將配發現金股息6元，創2008年以來新高，今日開盤上漲2元、來到107元左右。

台塑化去年合併營收為5461.61億元，每股稅後盈餘（EPS）7.95元，過去配息比率約6-7成，但此次配息比率拉高，宣布6元股息讓外界頗為「驚豔」。

台塑化1-2月營收為1136.94億元，由於乙烯價格高漲，煉油事業2月油品每桶平均售價雖較1月增加2美元、烯烴事業也因原料輕油價格走高和丁二烯售價續揚，法人估計首季將會有不錯的獲利表現。

廣告
  • 台塑化宣布每股配現金股息6元，讓不少投資人笑呵呵，圖為台塑化董事長陳寶郎。（記者張慧雯攝）

    台塑化宣布每股配現金股息6元，讓不少投資人笑呵呵，圖為台塑化董事長陳寶郎。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台塑化 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：台塑化配發現金股息6元 早盤走高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.