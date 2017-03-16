科技業大利多 官方將砸錢開發AI、擴充3大科學園區

2017-03-16 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕科技部長陳良基在就職滿月，宣佈將投入 50億元大力開發人工智慧（AI）產業，也將現有 3大科學園再度擴充，整個規劃都看到10年後產業進程。

綜合媒體報導，陳良基表示，這 50億元將要建置3至4個跨領域型態的大型人工智慧高速運算研究基地，將台灣打造「華山論劍式的頂尖對決環境」，跟各國競技；另外，還要在國內推展成立10至20個頂尖研究中心，吸引各界高手加入。

另外，今年預定送 50位博士生至矽谷學習，陳良基表示，矽谷願意提供進入企業培訓的學員名額超過這個數字，且下一步就是把「把人才接回來」，即將推動「頂尖人才歸國方案」、「頂尖人才科技簽證」措施。

在硬體部分，也要修正《科學工業園區設置管理條》，擴充3大科園區，規劃到未來 5~10年；將鼓勵創新產業進駐，鬆綁進駐園區種類及設備限制等。