| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

元大投信與STOXX簽訂Smart Beta指數授權

2017-03-16  09:49

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信攜手歐、日指數化產品龍頭，推指數化創新產品！元大投信宣布與歐洲主要指數公司STOXX正式簽訂勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）授權合約，這個指數與日本Smart Beta產品領導者三菱UFJ信託銀行合作開發，提供投資人解決多元理財規劃問題之道。

元大投信總經理劉宗聖表示，Smart Beta在台灣將中文名稱命名為「智選」，希望提供投資人智選指數優化方案，而所謂Beta就是指大盤指數的報酬，也就是平均的報酬，傳統基金就是要打敗大盤，但Smart Beta的概念是指將優質化、因子化的主動選股，結合指數化與ETF操作管理等雙重優勢，能降低市場不確定因子影響，且能篩選出優質的個股來提高績效表現的機率。

元大投信執行副總黃昭棠說，這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數名稱為「勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）」，主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成，每半年會調整一次指數成分股。

廣告
  • 元大投信積極推動指數型產品，執行副總黃昭棠表示，這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數名稱為「勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）」，主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成，每半年會調整一次指數成分股。（記者張慧雯攝）

    元大投信積極推動指數型產品，執行副總黃昭棠表示，這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數名稱為「勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）」，主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成，每半年會調整一次指數成分股。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：元大投信與STOXX簽訂Smart Beta指數授權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.