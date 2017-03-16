元大投信與STOXX簽訂Smart Beta指數授權
2017-03-16 09:49
〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信攜手歐、日指數化產品龍頭，推指數化創新產品！元大投信宣布與歐洲主要指數公司STOXX正式簽訂勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）授權合約，這個指數與日本Smart Beta產品領導者三菱UFJ信託銀行合作開發，提供投資人解決多元理財規劃問題之道。
元大投信總經理劉宗聖表示，Smart Beta在台灣將中文名稱命名為「智選」，希望提供投資人智選指數優化方案，而所謂Beta就是指大盤指數的報酬，也就是平均的報酬，傳統基金就是要打敗大盤，但Smart Beta的概念是指將優質化、因子化的主動選股，結合指數化與ETF操作管理等雙重優勢，能降低市場不確定因子影響，且能篩選出優質的個股來提高績效表現的機率。
元大投信執行副總黃昭棠說，這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數名稱為「勢拓三菱亞太優質高股息100指數（iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX）」，主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成，每半年會調整一次指數成分股。
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