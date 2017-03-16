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美升息符合預期 李瑞倉: 可帶動台灣出口

2017-03-16  09:48

〔記者王孟倫／台北報導〕美國聯準會Fed宣布升息一碼，金管會主委李瑞倉今天表示，這項結果不僅符合市場原本預期，也代表美國經濟發展後勁強，由於台美貿易關係密切，兩者是「互補互利」，可望帶動台灣出口表現。

立院財委會今天邀請金管會專案報告「金融業因應人口高齡化之業務發展」，李瑞倉針對美國升息議題，受訪做以上表示。

對於美國聯準會今天凌晨宣布升息一碼，李瑞倉指出，升息代表美國經濟穩定發展，對全球市場來說，基本上是正面的事情，也有助於台灣景氣趨向穩健。

外界擔心，升息影響資金游動，不利於股市，對此，李瑞倉指出，資金移動很正常，即使外資短期有外流現象，仍無須過於悲觀或顧慮，他強調，「有時候資金出去，屬於正常調節，不代表就是撤出，總會有再回流的機會」。

他說，畢竟台美關係是互補互利，「若美國景氣穩向上發展，將有利於我國整體經濟」。

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  • 美國升息一碼，金管會主委李瑞倉在立法院表示，台美經貿關係密切，對台灣經濟是好事（資料照，記者王孟倫攝）

    美國升息一碼，金管會主委李瑞倉在立法院表示，台美經貿關係密切，對台灣經濟是好事（資料照，記者王孟倫攝）

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