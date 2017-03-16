前2次Fed升息循環 美元指數漲跌互見

在美國聯準會宣布升息後，美股延續漲勢。圖為紐約證交所內情形。（法新社）

2017-03-16 09:55

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）今天宣布調升利率，成為2015年12月以來第3度，據統計，美國前2次啟動升息循環，美元指數並非一路攀升，而是呈現漲跌互見的走勢。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人劉蓓珊表示，過去2次Fed連續升息期間（1999年3月31日至2000年12月29日、2004年3月31日至2007年6月29日），美元指數前期或初期都是呈現上揚走勢，但啟動連續升息後不久，即拉回整理，中期過後，指數再度由低點翻揚向上。

劉蓓珊指出，本次Fed升息，市場已預先作準備，再加上景氣復甦的支撐下，各類高風險性資產仍將吸引資金青睞；不過，考量市場的波動性仍大，建議投資人聚焦高配息股票和高收益債券。