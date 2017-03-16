科技部長陳良基預言 10年後「他」是另一個台積電

2017-03-16 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕台積電是全球半導體龍頭企業之一，誰會是另一個台積電？科技部長陳良基預言，以人工智慧（AI）技術為主的沛星互動科技（Appier），10後有可能成為另一個「台積電」。

《經濟日報》報導，陳良基與台積電之間有密切互動，透露看到台積電對3奈米需求，且已著手協助包括水電、土地、空汙等因應措施，並共同商討2020年後的發展。

陳良基認為，半導體產業產值約2兆多元，目前占GDP超過12%、13%，未來可能往前升級到AR、VR，也把新的應用接上去；看好沛星互動科技（Appier）可能在 10年後成為另一個台積電。

綜合媒體報導，Appier是一群哈佛畢業的台灣留學生在 2012年回台創辦，專做人工智慧（AI）與跨螢技術，已拿到矽谷前三大創投提供的資金，才在昨天宣佈提供新台幣500萬獎學金培育台灣新星AI人才，期待能吸引逾百位新血加入；目前在全球12個據點有超過200名員工，其中3成為非台灣籍；自2015年營收至今成長超過300%。