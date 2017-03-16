Fed未加快升息步伐 新台幣開盤狂飆逾2角

2017-03-16 09:31

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）今天凌晨公布最新利率決策，一如外界預期，決議升息1碼（0.25個百分點），但未暗示會加快未來調升利率的步伐，激勵新台幣匯率盤初狂飆超過2角，短線將挑戰30.5元兌1美元關卡。

本次聯邦公開市場委員會（FOMC）升息1碼後，政策利率區間上揚至0.75％至1％，且維持今年還將再升息2次，明年升息3次的預期；Fed主席葉倫並強調，未來升息將是「循序漸進的」。

Fed沒打算加快升息節奏，讓新興市場再度歡騰，新台幣繼昨日勁揚1.26角，以30.84元兌1美元作收後，今天開盤再度大升超過2角。