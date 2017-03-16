3/16重要財經新聞一覽
2017-03-16 09:17
自由時報財經︰視同國安 美嚴審中企併農業食品業
英國《金融時報》報導，美國國會聯邦參議員跨黨派提案，擴大美國外商投資委員會（CFIUS）的組成，把農業部長和衛生部長納入，並增列相關審查標準，加強過濾農業部門併購案，尤其要求更嚴格審查中國等外資在美國收購農業和食品公司，以保護美國糧食和食品安全，後者已成為國家安全和經濟安全一環。
相關新聞請見：視同國安 美嚴審中企併農業食品業
蘋果日報財經︰3萬元iPhone將登場 鴻海大補
蘋果（Apple）今年料推出大幅改版iPhone，其中至少1支可能搭載OLED螢幕，亞洲供應鏈已火力全開備貨。《金融時報》報導，OLED版iPhone可能要價1000美元（約3.1萬元台幣），可望使鴻海（2317）吃下大補丸，帶動今年相關營收成長近2成。
工商時報財經︰科技部砸50億發展AI人工智慧
上任滿月的科技部部長陳良基昨（15）日宣布，將在台灣打造「華山論劍式的頂尖對決環境」，以人工智慧（AI）為主題，成立「卓越研究中心」，並預計投入50億元建置3至4個跨領域型態的大型人工智慧高速運算研究基地，和國際各界競技，透過激盪來引導國內產業升級。
中國時報財經︰陳良基：50億打造AI中心
科技部部長陳良基上任滿月，昨有備而來對媒體侃侃而談其鏈結世界人才的做法，將預計花50億元打造AI人工智慧研究中心，建置「可延展性高速運算平台」，吸引人才進入。同時還將跨部會修法，讓海外人才股票可遞延課稅。
經濟日報財經︰台塑六輕擴建 重做環評
環保署環評大會昨（15）日討論六輕四期擴建4.6、4.8、及4.9期環差案，經過兩個多小時討論，環評委員決議維持聯席審查會議決議，即退回重做環評，估計台塑170億元投資額將因此泡湯。
星島日報財經︰燃油對沖蝕近85億 國泰八年首度「見紅」
受到燃油對沖虧損近85億，以及頭等商務客位載客率下跌的雙重打擊，國泰航空（293）去年業績見紅，虧損5.75億元，是金融海嘯之後8年來首度錄得虧損，不派末期息。國泰主席史樂山預告，今年公司仍會有對沖虧損，金額則較細。
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