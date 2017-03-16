台股開盤上漲28.54點 報9768.85點
2017-03-16 09:02
台北股市今天開盤上漲28.54點，漲幅0.29％，報9768.85點，成交金額為14.28億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲28.54點，漲幅0.29％，報9768.85點，成交金額為14.28億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 吳敦義批「妳只在乎妳自己」 小英幫他按讚？
- 拴住澳門百億大亨 女星亮鑽閃婚!
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- 倒追8旬老鄰長被阻 6旬婦溺殺他堂嬸
- 〈實現我的旅遊夢〉起司、巧克力、香腸─串連荷比德之旅
- 檢場驚喜慶生 不知自己是壽星
- 台東酒駕累犯 罰洗遺體冰櫃學尊重生命
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 老公陪洗澡每周嘿咻4次 人妻新婚21天不滿足拍AV洩慾
- 前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 柯瑞慶29歲生日 飆29分奪回龍頭
- 韓職》落選菜鳥熱身賽飆158公里 下一球悲劇了（影音）
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 說好免費課輔 家長氣收到繳費單
- 屏東首座C級長照站 揭牌
- 入圍AV奧斯卡最佳新人 拍這系列片眼神呆滯飆戲胞
- 經營納骨塔 窮鄉還債利器
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢
- 冥冥之中／查雙屍案 意外逮一滴血惡狼
- 如嬰兒般軟嫩！ 外國女直呼柯P的「這裡」超棒
- 治療早期大腸癌 「內視鏡剝離術」恢復快
- 9年還2億 大林公所擺脫負債
- 舞蹈團來慶生 植物人有回應
- 懷孕女星被駭 全裸照驚傳外洩
- 一週過夜3次 蕭薔和工具男好到一起泡湯
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 先制北韓挑釁 美國務卿亞洲行抵日
- 《謠言終結站》菸草覆蓋出血傷口 醫：易感染恐送命
- 南迴草埔隧道工程崩落 需2個月清理
- 中國祭出「零出團」 南韓預估減少600萬中客
- 交惡！中國旅韓零出團 傳還有下一步…
- 吳慷仁愛瘋了 拒與女友續緣
- MLB》大聯盟近了！ 胡智為生涯首次3A開季
- 驚！再演2集《復聯》 克里斯伊凡就要告別美國隊長了？
- 遺贈稅挹注長照初審 稅率、級距待協商
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤上漲28.54點 報9768.85點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分