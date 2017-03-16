聯準會升息後 美股收高
2017-03-16 04:28
美國聯準會升息消息出爐後，美股持續漲勢且終場收紅。（法新社）
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）沒有意外地宣布升息1碼（0.25個百分點），美股3大指數15日開高走高，漲勢也一路維持至收盤。
根據彭博資訊，道瓊工業指數收盤漲112.73點，至20,950.10點，漲幅0.5%。史坦普500指數收漲0.8%，報2,385.19點。
科技股為主的那斯達克指數收漲0.7%，報5,900.05點。同時，美元指數下跌逾1%，美元兌歐元、兌日圓分別貶值1%、1.4%。美國10年期公債殖利率下跌0.1個百分點，至2.4966%。
美國自3月12日起進入日光節約時間（又稱夏令時間），自美東時間12日（週日）凌晨2點起統一撥快1小時至凌晨3點，美國股市開盤時間改為台灣時間週一至週五晚間21點30分至隔天凌晨4點。
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