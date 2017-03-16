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法國調查：雷諾管理階層涉污染測試造假

2017-03-16  04:20

〔中央社〕根據法國調查報告，雷諾汽車在柴油和汽油引擎的污染測試上使用「詐欺的策略」超過25年，且最高管理階層都知情。

法新社報導，這項報告說，雷諾包括執行長戈恩（Carlos Ghosn）在內的「整個管理階層」都涉及這項疑似詐欺案。

警方懷疑雷諾這項詐欺策略「目標是造成反污染測試的假結果」，讓人看起來像是符合主管機關的規範。

法國「解放報」（Liberation）最先揭露這份報告的存在，但調查人員在雷諾前員工的協助下首次估計，雷諾自1990年以來即造假。

雷諾第一代的Clio據信是涉及造假的多款雷諾汽車之一。

不過雷諾今天說，「已正式否認」排氣造假的指控。

雷諾的第二把手波洛黑（Thierry Bollore）說：「雷諾並未造假」。

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