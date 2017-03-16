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Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶 Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 美聯準會升息1碼 決策官員預期今年再升2次 聯準會升息後 美股收高
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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好

美國聯準會主席葉倫表示，這次升息反映的是美國經濟持續改善。（路透）

2017-03-16  04:12

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫在政策例會後記者會上表示，這次升息反映的是美國經濟持續改善情況，並不是對於美國經濟前景的重新評估。

葉倫指出，這次利率決策「簡單的訊息是經濟正進展良好」，決策官員對美國經濟穩健程度及可對抗衝擊的韌性，具有信心。

葉倫表示，Fed漸進邁向更中性的利率政策立場是適宜的，而未來若比預期中值多一次或少一次的升息，都屬於漸進；實際中性利率可能接近1%，若低於1%則反映了風險阻力。

Fed決策官員在本次例會的預期是，今年接下來時間內還會有2次升息。

葉倫說，她和美國財長努勤已會面2次，也和川普簡短會面；Fed這次例會上沒有討論川普政府可能的財政政策變化。

葉倫指出，在2008年金融危機之後，美國已創造了約1600萬個工作，失業率已大幅下降，「對我們（聯準會）很重要的焦點是，就業市場無疑正在改善」。

她表示，更多美國人對他們在就業市場的前途感到樂觀，還有「工作安全感」，更多人可自在辭職，在外面接受其他的工作機會。

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