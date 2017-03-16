Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好
2017-03-16 04:12
美國聯準會主席葉倫表示，這次升息反映的是美國經濟持續改善。（路透）
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫在政策例會後記者會上表示，這次升息反映的是美國經濟持續改善情況，並不是對於美國經濟前景的重新評估。
葉倫指出，這次利率決策「簡單的訊息是經濟正進展良好」，決策官員對美國經濟穩健程度及可對抗衝擊的韌性，具有信心。
葉倫表示，Fed漸進邁向更中性的利率政策立場是適宜的，而未來若比預期中值多一次或少一次的升息，都屬於漸進；實際中性利率可能接近1%，若低於1%則反映了風險阻力。
Fed決策官員在本次例會的預期是，今年接下來時間內還會有2次升息。
葉倫說，她和美國財長努勤已會面2次，也和川普簡短會面；Fed這次例會上沒有討論川普政府可能的財政政策變化。
葉倫指出，在2008年金融危機之後，美國已創造了約1600萬個工作，失業率已大幅下降，「對我們（聯準會）很重要的焦點是，就業市場無疑正在改善」。
她表示，更多美國人對他們在就業市場的前途感到樂觀，還有「工作安全感」，更多人可自在辭職，在外面接受其他的工作機會。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》筒香嘉智轟出大局 日本淘汰以色列晉4強
- 經典賽》荷蘭晉級4強獲大禮 25億身價球星點頭加入
- 從國小到高中 全國音樂賽奪特優
- 有料聲明遭音樂人痛譙打臉 恐退回600萬補助
- 「戴球后」返台 直奔老家
- 中山大學與日合作 監測網路攻擊
- 羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
- 石門水庫降春雨 水位稍回升
- 旺福鼓手用XX萬鑽戒 終結單身
- 侯怡君未婚有了 開明老爸:把孩子生下
- 美助卿董雲裳︰川普一中政策 涵蓋台灣關係法
- 寶山農會績優總幹事 未獲續聘
- 冷眼集》檢方漏了馬的更大罪狀
- 助攻國防自主 軍事廠商籌組協會
- 國軍推軍服走秀 網友貼照：怎麼能少這套
- 簡宏霖撞車翻滾 舞蹈底助攻
- 包租包管社宅公告 政府補助租金
- 社宅「包租代管」 研擬「青銀」共居
- 涉洩密、教唆洩密 馬英九起訴
- 議事內規修訂否 台南市議會臨時會引關注
- 竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
- 成立司法科學組織 司院、法部有異見
- 才過2週又被丟滿菸蒂 夢多這麼做再次感動網友
- 頭份後花園垃圾處處 秘境走樣
- 情人節鬧分手 「大姨媽」惹的禍
- 傳藝中心發行呂福祿紀錄片
- 總統剋星 周士榆辦過三卸任元首
- 富比世︰馬爾他騎士團 可能與台建交
- 培育長照人才 市府將設照顧學校
- 崔小萍追思會 開放粉絲致意
- 基隆兒童20日起 22診所看牙免掛號費
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 「老枝開紅花」 3阿嬤畫出心裡話
- 台南市府推第二官語英語 培養簡報人才
- 《自由廣場》都是一例一休害的？
- 竹縣掃蕩私娼寮 先拆公有地違建
- 《自由廣場》網路酸民與企業發展
- 中山書街由誠品得標 業者質疑標案「量身訂做」
- 「自己沒關說」王金平：尊重司法處理
- 開展花開少…台北玫瑰園 盛開再等兩週
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分