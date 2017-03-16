Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶

在美國聯準會宣布升息後，美股延續漲勢。圖為紐約證交所內情形。（法新社）

2017-03-16 03:36

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）一如外界所料宣布升息1碼後，美股漲勢持續，美國敏感的2年期公債及基準的10年期公債價格也上漲，美元則走貶。

在美國利率決議出爐後，台灣時間今天凌晨近3點，美股道瓊指數漲約0.6%、史坦普500指數漲0.8%。

彭博新聞報導，美國2年期公債殖利率聞訊跌0.05個百分點，至1.32%；美國10年期公債殖利率跌0.07個百分點，至2.53%。債券殖利率和價格變動方向相反，殖利率下跌意味價格上漲。

美元指數也應聲下挫，跌約1%；美元貶0.9%，至以1.0694兌一歐元。