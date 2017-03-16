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Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶 Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 美聯準會升息1碼 決策官員預期今年再升2次 聯準會升息後 美股收高
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美國成長前景樂觀 Fed監測通膨數據

美國近期物價迅速回溫上漲，促使聯準會官員上修通膨預期。（法新社資料照）

2017-03-16  03:14

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國通膨、就業快速改善，經濟前景樂觀，促使聯準會（Fed）政策例會後聲明特別點出將「謹慎監測」實際和預期的物價發展是否對稱於Fed的2%目標。

升息決策有1人反對

Fed於台灣時間今晨2點甫宣布提高基準的聯邦資金利率目標區間至介於0.75%~1%，僅明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡希卡里（Neel Kashkari）對升息投反對票。

Fed負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明指出，「委員會將謹慎監測實際和預期通膨發展」，是否和其通膨目標相對稱。

經濟前景可承受逐步升息

聲明說，「委員會預期（美國）經濟情況未來發展的程度，將可確保聯邦資金利率的逐步上升」。Fed主席葉倫聲明形容美國就業增加情況「堅實（solid）」，企業投資「似乎已牢固一些」，通膨正「邁向接近」Fed的2%目標。

Fed經濟預測多未改變

Fed決策官員本次例會預測，美國通膨迄今年第4季將達1.9%，明、後年通膨維持在2%。Fed偏愛的美國通膨指標個人消費支出指數（PCE）1月份已升至1.9%。

官員對美國今年失業率預測維持在4.5%不變，而官方數據顯示美國2月份失業率已降至4.7%。

Fed對今年美國GDP（國內生產毛額）成長率預測中值也維持在2.1%不變，明、後年分別以2.1%、1.9%速度擴張。

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