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美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環 美聯準會升息1碼 決策官員預期今年再升2次
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美聯準會升息1碼 決策官員預期今年再升2次

美國通膨趨近於聯準會目標，決策官員預期今年還會有2次升息。（法新社資料照）

2017-03-16  02:38

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）於台灣時間今天凌晨2點宣布升息1碼（0.25個百分點），把基準的聯邦資金利率目標區間提高至介於0.75%~1%，由於通膨趨近於聯準會2%的目標，決策官員仍預期今年還會再有2次升息。

美國通膨趨近於2%目標

聯準會負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明指出，鑒於已實現和預期的勞動市場和通膨情況，FOMC決定提高基準利率目標區間，「經濟前景的近期風險似乎大致平衡」。

聯準會雙重任務近乎達成

這是聯準會今年首次提高利率，也是美國近10年來第3次升息，符合市場近乎百分之百預期，凸顯美國經濟已近乎達成聯準會「完全就業」、「穩定物價」的雙重任務，未來還可能因川普政府財政刺激措施而受到提振。

相官員對利率的預測沒有改變

截至目前，聯準會官員仍維持「逐步地（gradual）」緊縮貨幣政策的取向，但移除了上次（1月31日至2月1日）例會聲明措詞「『只會』逐步地（only gradual）」的「只會」2字。

決策官員對於美國利率前景的預測沒有改變，2018年仍維持升息3次、每次1碼的幅度，迄2019年時的利率預料將從2.9%升至3%。

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  • 美國聯準會宣布升息0.25個百分點，把基準利率目標區間提高至介於0.75%~1%。（路透資料照）

    美國聯準會宣布升息0.25個百分點，把基準利率目標區間提高至介於0.75%~1%。（路透資料照）

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