美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環

2017-03-16 02:04

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國聯準會（Fed）在結束兩天政策例會後，於台灣時間今天凌晨2點宣布升息1碼（0.25個百分點），把基準的聯邦資金利率目標區間提高至介於0.75%~1%。

這是聯準會今年首次提高利率，符合市場近乎百分之百的升息預期。聯準會提供的決策官員利率預測「點陣圖」顯示，美國已進入升息循環。

摩根大通（JPMorgan Chase）國際董事長法蘭柯表示，聯準會本次升息應被視為啟動未來1年多次升息的開端，美國目前基準利率仍距離正常的長期利率水準3%仍有段距離。

美國近期經濟持續穩定成長，一系列經濟數據超越市場預期，美股則從去年川普勝選美國總統以來就屢創新高。聯準會決議宣布前，絕大多數分析師預測美國可能於6月再次升息，今年整年則維持3次的升息速度。

彭博新聞指出，聯準會已提早達到今年度的通膨預期目標，相關指標包括：1月份，美國個人消費支出指數（PCE）已升至1.9%，符合聯準會官員去年12月對2017年第4季的通膨預期；美國核心物價指數也已站上1.7%，僅略低於聯準會1.8%預期。

美國官方新近數據顯示，2月份新增非農就業達到23.5萬人，失業率則降至4.7%，建築業和製造業就業人數大幅增加，企業投資指標也出現改善。