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美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環 美聯準會升息1碼 決策官員預期今年再升2次
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摩根大通：美國今年預期將升息3~4次

2017-03-16  01:46

〔記者楊芙宜／台北報導〕離美國聯準會（Fed）宣布利率決策前幾小時，摩根大通國際董事長法蘭柯（Jacob Frenkel）週三向財經媒體CNBC表示，今年聯準會準備將升息3~4次，由於為升息所設定的各項經濟條件都已經滿足。

法蘭柯在德國法蘭克福的國際金融協會（IIF）研討會上表示，「現在美國經濟活動比先前更強健，失業率處於非常非常低的水準，構成失業的情況算健康、且失業期間更短。同時，通膨壓力現在更加趨近於聯準會設定的2%目標。」

法蘭柯表示，聯準會本次（3月）的升息決議，應該被視為啟動未來1年多次升息的開端，由於目前基準的聯邦資金利率仍距離合理的長期利率水準相當遙遠，「我們（美國利率）仍非常接近零，但正常利率水準是在3%左右」。

各界普遍預料，Fed本次例會後，將於台灣時間週四（16日）凌晨2點宣布升息1碼（0.25個百分點），把聯邦資金利率目標區間提高至介於0.75%~1%，這也是美國今年首次升息。

法蘭柯警告，美國利率太晚正常化將付出高昂代價，造成利率扭曲、影響金融市場；它表面上人為地助長金融投資，而非實質投資，「我們期待看到經濟成長、就業增加，只有在工廠和設備的投資之下能做到這點」。

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  • 摩根大通國際董事長法蘭柯認為，美國聯準會今年可能升息3至4次。（彭博）

    摩根大通國際董事長法蘭柯認為，美國聯準會今年可能升息3至4次。（彭博）

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