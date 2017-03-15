大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！
2017-03-15 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月15日）開獎的第106000021期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000063期今彩539，頭獎也摃龜。
第106000021期大福彩中獎號碼為：「01、02、08、14、20、24、39，特別號04」，頭獎摃龜；貳獎9注獲得，每注可得25萬元；參獎共162注獲得，每注可得4000元；肆獎共2348注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6700注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。
第106000063期今彩539中獎號碼為「17、21、31、33、35」，頭獎摃龜；貳獎共152注獲得，每注可得2萬元；參獎共6503注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5574注獲得，每注可得50元。
第106000063期39樂合彩中獎號碼為「17、21、31、33、35」，四合1共注中獎，每注可得21萬2500元；三合共208注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6966注中獎，每注可得1125元。
第106000063期3星彩中獎號碼為「135」，正彩共77注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000063期4星彩中獎號碼為「7269」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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