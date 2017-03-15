大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-15 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月15日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號如下：

大福彩：01、02、08、14、20、24、39，特別號04。

今彩539：17、21、31、33、35 。

39樂合彩：17、21、31、33、35。

3星彩：135。

4星彩：7269。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」