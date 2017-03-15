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台灣Pay結盟Sony Mobile 搶攻NFC感應支付商機

2017-03-15  20:37

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於國人對「行動支付」的認知度已突破8成，台灣行動支付推出的「台灣Pay」，搶先結盟手機大廠Sony Mobile，台灣行動支付指出，Sony Mobile推出的手機，已有多達32款支援NFC感應付款功能，是目前選擇最多的單一品牌。

台灣行動支付搶在Apple Pay正式來台之前，積極推動HCE手機信用卡，搶先推出台灣Pay「t wallet+」，今日更宣布與Sony Mobile結盟，共同推動NFC感應式支付。

台灣行動支付指出，綜觀目前市面上的各類手機品牌，除了Apple 、SAMSUNG將自行推出Apple Pay、Samsung Pay 外，其他Android系統手機，就以Sony Mobile多達32款Xperia手機，均可支援NFC感應付款，選擇性最多。

有意使用NFC感應付款的Android手機用戶，只需要備妥支援NFC感應付款功能的手機，下載臺灣行動支付「t wallet+」APP，並綁定台灣銀行、凱基銀行等14家已上線的信用卡，就可於全台超過12萬、全球260萬以上「感應式刷卡機」商店購物消費。

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  • 台灣Pay結盟Sony Mobile，搶攻NFC感應支付商機。（記者李靚慧攝）

    台灣Pay結盟Sony Mobile，搶攻NFC感應支付商機。（記者李靚慧攝）

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