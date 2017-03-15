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愛普與力積明暫停交易 市場猜測第2階段收購力積

2017-03-15  20:17

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠愛普 （6531） 與力積（3553）今日各自公告由於有重大訊息待公布，明日股票暫停交易，市場猜測，愛普去年已收購力積，目前持股55.23%，兩家公司明天暫停交易，應與愛普第二階段收購力積成為100%子公司有關。

愛普考量與利基型記憶體廠力積具互補效益，去年9月宣布以每股14.5元收購力積55.23%股權，並準備把力積納入旗下，成為100%子公司，愛普在去年11月起併入力積營收，推升去年第4季營收創單季新高，

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  • 愛普明日暫停交易，市場猜測與第二階段收購力積有關。（記者卓怡君翻攝愛普官網）

    愛普明日暫停交易，市場猜測與第二階段收購力積有關。（記者卓怡君翻攝愛普官網）

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