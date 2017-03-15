鼓勵投保長照及年金險 金管會爭取賦稅優惠

2017-03-15 19:58

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，面對高齡化社會來臨，將積極與財政部爭取賦稅優惠，以增加民眾投保商業型年金及長期照顧保險之誘因；在「個人投保」方面，希望單獨提供列舉扣除額度，至於「團體保險」，企業可認列費用及員工不用列入薪資所得課稅之額度，爭取適度提高。

金管會主委李瑞倉明天（週四）將赴立院財委會，專案報告「金融業因應人口高齡化之業務發展」。

高齡化是我國目前的嚴峻課題，將面臨醫療、老人安養、高齡者財務規劃等層面之挑戰；對此，金管會表示，由於政府資源有限，更有賴公私部門共同合作，透過跨部會之溝通協調，共同滿足高齡化社會的需求。

金管會將導引金融業資金進入高齡化需求產業及開發金融商品，除可補足政府資源，並可開啟金融業新市場商機。

針對高齡化議題未來工作重點，金管會強調，將持續與財政部溝通，爭取相關賦稅優惠，以增加民眾投保誘因。

保險局官員表示，這部分可分為兩方面，在個人投保方面，目前民眾每人保費的列舉扣除額為兩萬四千元，這部分是所有保險費用一起計算，而金管會將爭取若是「商業型」年金及長照險，可額外單獨給扣除額度。

此外，在團體保險方面，目前規定是企業若替員工投保團險可認列費用額度，每人每月為2000元，且員工可不用列入當年薪資所得課稅；官員表示，將爭取額度提高，以增加企業替員工投保商業團體年金保險之誘因。

至於扣除額度要提高至多少，金管會表示，這部分必須尊重財政部的權責，因此，也將繼續與財政部進行溝通與討論。