豐田調薪幅度不如預期 凸顯日本成長隱憂
2017-03-15 19:48
〔記者盧永山／台北報導〕豐田汽車週三表示，2017年度（4月1日開始）將調高底薪1300日圓（約新台幣350元），為連續第4年調薪，但調幅低於2016年度的1500日圓，也不如工會要求的3000日圓。
豐田汽車的調薪金額為日本3大車商最低。日產汽車的調薪金額為1500日圓，也低於2016年度調幅。本田汽車的調薪金額與2016年度持平，為3000日圓。
豐田汽車的調薪幅度為4年來最低，凸顯全國薪資成長幾乎原地踏步，也讓外界質疑日本首相安倍晉三透過拉抬國內銷費來提振成長的努力打上問號。
豐田汽車人力資源主管植田達郎（Tatsuro Ueda）表示：「考量獲利前景的不確定性，很難同意調薪幅度達到去年的水準。」
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