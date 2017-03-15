| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

雲端計算需求熱 伺服器出貨量將較去年成長3.8％

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查指出，智慧終端裝置與網路服務普及化，帶動雲端計算及網路服務需求熱絡。（資料照，記者梁世煌攝）

2017-03-15  19:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查指出，智慧終端裝置與網路服務普及化，帶動雲端計算及網路服務需求熱絡，今年全球資料中心代工業務量跟著躍升，預估全球伺服器出貨量將較去年成長約3.8%。

DRAMeXchange表示，近年雲端計算與雲端儲存盛行，帶動整體伺服器市場成長，整體伺服器DRAM和NAND Flash的需求將主要來自單機搭載容量提升，在各伺服器應用別裡尤以資料中心需求為大宗。目前多數伺服器需求皆來自如谷歌、亞馬遜及微軟等資料中心代工業務量，2017年全球資料中心代工業務量預估將年成長9.2%。

各市場區域以中國伺服器市場成長居全球之冠，且成為各家代工業者角逐標的，其中網路服務與雲端計算提供者如騰訊、阿里巴巴及百度都是領先角逐指標，伺服器代工業的領導廠商以華為、聯想、浪潮及曙光為首，最主要代工動能以中國國內資料中心標案為主，其次為國家計畫與電信業者的伺服器計畫，DRAMeXchange預估，2017年中國指標性網路服務商的伺服器擴增需求將年成長13%，成長幅續居冠。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DRAMeXchange 伺服器 雲端
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：雲端計算需求熱 伺服器出貨量將較去年成長3.8％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.