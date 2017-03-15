雲端計算需求熱 伺服器出貨量將較去年成長3.8％

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查指出，智慧終端裝置與網路服務普及化，帶動雲端計算及網路服務需求熱絡。（資料照，記者梁世煌攝）

2017-03-15 19:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查指出，智慧終端裝置與網路服務普及化，帶動雲端計算及網路服務需求熱絡，今年全球資料中心代工業務量跟著躍升，預估全球伺服器出貨量將較去年成長約3.8%。

DRAMeXchange表示，近年雲端計算與雲端儲存盛行，帶動整體伺服器市場成長，整體伺服器DRAM和NAND Flash的需求將主要來自單機搭載容量提升，在各伺服器應用別裡尤以資料中心需求為大宗。目前多數伺服器需求皆來自如谷歌、亞馬遜及微軟等資料中心代工業務量，2017年全球資料中心代工業務量預估將年成長9.2%。

各市場區域以中國伺服器市場成長居全球之冠，且成為各家代工業者角逐標的，其中網路服務與雲端計算提供者如騰訊、阿里巴巴及百度都是領先角逐指標，伺服器代工業的領導廠商以華為、聯想、浪潮及曙光為首，最主要代工動能以中國國內資料中心標案為主，其次為國家計畫與電信業者的伺服器計畫，DRAMeXchange預估，2017年中國指標性網路服務商的伺服器擴增需求將年成長13%，成長幅續居冠。