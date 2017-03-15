友訊去年虧損還發股利 獨董有意見
2017-03-15 19:02
〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）去年每股虧損1.5元，但配發每股現金股利0.3元，引發獨立董事對此議案有意見。
友訊重大訊息指出，獨立董事馮忠鵬對昨日董事會決議擬以資本公積發放現金案，持反對意見。
馮忠鵬曾任臺灣恩智浦半導體（股）公司技術總監、飛利浦（常熟）電子工業（股）總經理等。
友訊2016年營收229.22億元，年減13.9％，全年虧損9.54億元，每股虧損為1.5元。值得注意的是，第四季每股獲利0.18元，終止連七季虧損。
友訊昨日董事會決議擬以法定盈餘公積、資本公積發放股息，每股配發0.3元。
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