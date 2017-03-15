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宏達電賣上海土地廠房 第1季虧損可望縮小

2017-03-15  17:30

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）第一季可望縮小虧損!宏達電重要子公司、100%持股的威宏電子（上海）處分上海土地及廠房，處分利益預計為人民幣1.47億元，約台幣6.67億元，以宏達電股本82.2億元計算，貢獻每股獲利0.81元，市場預期第一季入帳。

宏達電指出，威宏電子（上海）處分上海廠房，土地面積約70,920.4 平方公尺，房屋建築面積約114,831.34 平方公尺，交易金額約人民幣6.3億元，獲利1.47億元。

宏達電表示，為提高營運效率，活化資產，決議處分子公司威宏電子（上海）有限公司土地與廠房。此次處分不影響現有之組織架構，人事安排及生產計劃。以預計交易價格人民幣6億3000萬元計算，處分利益預計約為人民幣1億4,776萬元。

另外，宏達電指出，以公司各方面業務健全發展為最大目標，考量目前業務現狀及未來營運需求，將持續對帳上資產進行檢視。而目前產線集中於台灣桃園廠區，此次處分土地與廠房並不影響公司產能及營運。

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  • 宏達電股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    宏達電股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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