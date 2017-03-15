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不甩Fed升息在即 新台幣勁揚1.26角

2017-03-15  16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管美國聯準會（Fed）不到12小時就要公布最新利率決策，市場普遍預期將升息1碼（0.25個百分點），新台幣匯率今天仍呈現開高走高的勁揚格局，且午盤過後升幅擴大。

新台幣終場勁升1.26角，以30.84元兌1美元作收，創近2週新高，但市場交投依舊謹慎，台北外匯經紀公司成交量僅5.15億美元。

新台幣今以30.900元開出，最高30.835元、最低30.935元，終場收30.840元。

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  • 儘管美國聯準會（Fed）不到12小時就要公布最新利率決策，市場普遍預期將升息1碼（0.25個百分點），新台幣匯率今天仍呈現開高走高的勁揚格局，且午盤過後升幅擴大。（資料照，記者朱沛雄翻攝）

    儘管美國聯準會（Fed）不到12小時就要公布最新利率決策，市場普遍預期將升息1碼（0.25個百分點），新台幣匯率今天仍呈現開高走高的勁揚格局，且午盤過後升幅擴大。（資料照，記者朱沛雄翻攝）

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