未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬

2017-03-15 15:49

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會委員會議今日決議，統一超商在招募加盟過程中，未事先以書面充分揭露加盟經營期間，須配合訂購商品，且有最低建議訂貨數量等加盟限制事項，今依違反公平交易法規定重罰500萬元。