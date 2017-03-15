三大法人賣超5億 外資賣超2億
2017-03-15 15:17
台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣5.06億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣5.06億元。
外資今天賣超2.01億元，投信賣超1.61億元，自營商賣超1.44億元。三大法人合計賣超5.06億元。
台股今天跌3.90點，收在9740.31點，成交值新台幣716.43億元。
|106年03月15日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,731,414,260
|1,130,686,740
|600,727,520
|自營商（避險）
|3,075,865,900
|3,820,269,025
|-744,403,125
|投信
|869,268,300
|1,030,922,540
|-161,654,240
|外資及陸資
|17,663,457,344
|17,864,279,496
|-200,822,152
|合計
|23,340,005,804
|23,846,157,801
|-506,151,997
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