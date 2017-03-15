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三大法人賣超5億 外資賣超2億

台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣5.06億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-03-15  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣5.06億元。

外資今天賣超2.01億元，投信賣超1.61億元，自營商賣超1.44億元。三大法人合計賣超5.06億元。

台股今天跌3.90點，收在9740.31點，成交值新台幣716.43億元。

106年03月15日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,731,414,260 1,130,686,740 600,727,520
自營商（避險） 3,075,865,900 3,820,269,025 -744,403,125
投信 869,268,300 1,030,922,540 -161,654,240
外資及陸資 17,663,457,344 17,864,279,496 -200,822,152
合計 23,340,005,804 23,846,157,801 -506,151,997

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