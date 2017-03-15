都更政策友善 業者砸百萬單價收購松山區逾30年老公寓
2017-03-15 15:04
〔記者徐義平／台北報導〕響應老屋重建政策，有人砸每坪超過百萬收購北市松山區超過30年老公寓3樓。根據內政部實價網揭露資訊，八德路155巷內約26坪老舊公寓，以總價3050萬元，拆算每坪單價接近120萬，高於當地老公寓行情很多。房地產業者研判，都更實施者對於都更完成的把握度高，願意以反應部分都更價值的行情入手，研判應是與都更案的業內人士接手的機會較高。
根據最新的實價揭露資料顯示，松山區八德路三段155巷4弄1~30號的3樓公寓，實價揭露成交每坪118.7萬元，單價水準相當高，不過實價揭露的備註資料則顯示總價款為都更合建後的價值，故成交價格遠高於一般公寓住家行情。
此次揭露的八德路三段155巷4弄3樓的公寓交易案，由於交易價格是反應預期都更後的價值，揭露成交總價格為3050萬元，面積為25.69坪，換算每坪成交價格高達118.7萬元，而2016年松山區八德路三段的公寓平均成交約為每坪67萬元，由於反應部分都更後的價值，因此揭露實價行情遠高於一般自用住家公寓的行情。
該都更案基地面積約為508坪，大致坐落於松山區八德路三段155巷4弄以南、八德路三段155巷以東、八德路三段以北、八德路三段199巷以西所圍街廓東側土地，參與都更者大多為4樓高的老舊公寓，實施者為阿曼開發。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從正義國宅、文林苑到永春案的都更案，慢慢都看到爭議已久的案子已經進入實質的開發興建階段，民眾看到越來越多的都更案順利動工，也會增加參與都更的信心，而都更案更是新政府主要的房市政策之一，預料對於都更的各項配套政策會更有效率及友善。
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