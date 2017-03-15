觀望聯準會利率政策 台股量縮小跌3.9點

今天台股盤中多在平盤附近震盪，終場下跌3.9點，收在9740.31點，成交值縮至716億元。。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-15 13:49

〔記者陳永吉／台北報導〕由於美國聯準會預期將在明晨升息，會後對利率走向的談話受到關注，加上台期指今天尾盤結算，導致今天台股觀望氣氛濃厚，盤中多在平盤附近震盪，終場下跌3.9點，收在9740.31點，成交值縮至716億元。

今天各類股漲跌互見，僅有國際油價跌幅較大，導致台塑化（6505）回檔較為明顯，使得油電股跌幅超過1%，其餘各類股漲跌並不明顯，權值股在資金縮手下，較無表現，今天中小型股為撐盤要角。

數字科技（5287）昨天宣布將旗下兩個部門賣給久大資訊（3085），激勵兩家公司今天開盤股價大漲，其中數字因為出售這兩個部門每股獲利貢獻達4元，終場仍大漲超過8%，但久大呈現利多出盡，股價開高走低，終場下跌2.8%。

此外中國拚當5G領頭羊，最大電信商中國移動今年將在7個地點或城市啟動5G現場試驗的新階段，因此預期網通設備更換及升級，今天網通股友訊（2332）、互動（6486）、正文（4906）量增價揚，整體表現較為整齊。

法人表示，如果明天聯準會對利率政策明確宣示今年將升息4次，則預期資金流出台股的機會升高，新台幣將趨貶，台股短線可能有較大的外資賣壓，但若不明確升息次數，則外資匯出將無急迫性，台股可望維持盤堅格局。