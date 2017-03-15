追思辜成允 張安平：今天真正感覺他走了
2017-03-15 13:30
〔記者楊雅民／台北報導〕台泥集團今日舉行「辜成允先生懷念音樂會」，台泥董事長張安平致詞時數度哽咽地說，「今天真正感覺他走了」，從此少了一個可以隨意爭論世事、爭吵的好友。
再也沒有人在我毫無感覺時，逼我赤腳閉眼去感受，當我仍無感覺時，笑我麻木不仁。
張安平說，我們兩個很像，也很不像，我們兩個都穿同樣品牌的襯衫，他穿寶藍，我穿白，我們兩個開會前不需預演，在開會中互相照顧的默契也是別人不容易瞭解的。
一年多以前，當你仍在拚命的工作，你告訴我，要用10年來培養1位接班人，我告訴你，我現在開始就要走退休的路，只做一個看看書，寫寫東西的人。
你曾說，世界上我們兩個人最能互相瞭解，你走了，我接下你馬不停蹄的工作後，可以開始真正瞭解這幾十年來您的辛苦和付出，也可以瞭解到很多事情不是喜歡才去做。
他並指出，辜成允傳承了老董事長給予台泥經營的重擔，「其實成允想做個農夫，他內心深處也有一絲的藝術家，當然在大家的眼中他一位企業家」，他把公司視為自己的生命，「幾乎無我的奉獻給公司」。
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