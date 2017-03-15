網購調查：2016年台灣人平均消費2.7萬元

資策會調查，台灣人 2016年網購消費2.7萬元。（圖擷取自yahoo網頁）

2017-03-15 13:07

〔記者陳梅英／台北報導〕根據資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為進行調查分析，發現臺灣消費者年網購消費總額呈現上漲趨勢，從2014年21,681元到2016年27,715元，2016年也相較2015年的24,744元成長了12％，足以顯示出臺灣消費者對網路購物的依賴度有持續加深的趨勢。

MIC調查結果也發現，每月網購金額占每月消費總支出的比例也逐年上漲，相較於2014年僅占12.3％與2015年占15.4％，2016年時已達到17.8％。據此，資策會MIC產業分析師張筱祺解釋，雖然目前網友仍以實體消費為主，但從近三年占比的成長可看出「線下」到「線上」的消費移轉現象已經逐漸成形。

根據資策會MIC研究，網購主力年齡層為36歲~55歲，而目前消費者最常獲取商品資訊的管道排名前三依序為「入口網站（44.1％）」、「Facebook（39.9％）」、「電視廣告（38.2％）」。「部落客／網紅（21.2％）」與「line（17.4％）」也取得蠻高的比例，甚至高於「報章雜誌（14.6 %）」。

張筱祺指出，這顯示Facebook已經逐漸成為網購「新入口」，未來Facebook的廣告投放與內容經營將對電商業者愈來愈重要。另外，不同年齡層也傾向透過不同管道獲取資訊，值得業者留意。30歲以下消費者最偏好透過Facebook，尤其18~30歲消費者超過55％偏好透過Facebook；31歲以上則較常透過入口網站、電視廣告與EDM（電子傳單）。

其中，網友最常使用的B2C與C2C購物網站上，B2C前三大分別為Yahoo（47.7％）、PChome（46.8％）與momo（36.1％）。至於近年愈來愈普遍的C2C購物網站，使用排名依序為Yahoo（64.1％）、露天拍賣（58.4％）與蝦皮拍賣（23％）。

張筱祺指出，近年C2C市場出現許多行動拍賣平台後進，其中蝦皮拍賣免運費的策略使其快速累積用戶規模，其他訴求產品面差異的行動拍賣平台，例如主打二手品、瑕疵品、賣家品味等的比例終究偏低，預估未來C2C也會維持三強的態勢。另外，透過Yahoo拍賣購買比例隨年齡遞升，而蝦皮拍賣購買比例卻隨年齡層遞減，特別是對25歲以下的學生族群有高度滲透率。

此外，根據MIC的調查結果，「超商取貨」在網購支付方式與物流方式皆有崛起趨勢。以消費者較常使用的網購支付方式來看，排名依序為刷卡（75.7％）、超商貨到付款（66.4％）與ATM轉帳（25.2％），儼然超商貨到付款已經成為現金支付的首選。

關於信用卡位居首位，張筱祺解釋，除了信用卡本是國人主要支付工具之一，近年銀行紛紛推出主打數位通路消費享特殊回饋的信用卡也造成影響。至於較常使用網購物流方式中，超商取貨（82.4％）已經名列第一，其次才是宅配（79.6％），相較起來，新興取貨方式比例仍偏低，例如門市取貨（3.2％）、取貨櫃（0.5％），占比之懸殊，也顯示出新興取貨方式未來需要面臨一段很長的市場教育時期。