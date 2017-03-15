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東科-KY今年配1.11元現金股利

2017-03-15  13:00

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球市佔率第一的揚聲器系統OEM製造商東科-KY（5225），去（2016）年因公司本身調整產品結構受IT揚聲器崛起、佔營收1/3的日系客戶不在中國採購揚聲器影響，傳統揚聲器產品線營收貢獻度走弱，去年全年營收衰退20.8%至64.69億，每股盈餘（EPS）年減47.5％至2.2元。

東科-KY營收衰退，高級揚聲器與汽車音響成長下，毛利率上揚至15.5％，將配發1.11元現金股利。東科今（15）日早盤報32.8元。

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  • 東科-KY。（記者陳柔蓁翻攝）

    東科-KY。（記者陳柔蓁翻攝）

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2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
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