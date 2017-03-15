| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押 經典賽》巴倫汀敲雙響砲 荷蘭四轟「扣倒」古巴
 首頁 > 財經

櫃買董座：上櫃公司1年要辦1次法說會

2017-03-15  12:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕證交所規定上市公司1年要辦1次法說會，櫃買也將跟進，規定上櫃公司1年要辦1次法說會。櫃買中心董事長陳永誠表示，該案已經簽核，近來會發佈，並繼續輔導好公司上櫃、興櫃、創櫃，讓投資人對櫃買的公司有信心。

陳永誠指出，現在全球黑天鵝多、變化多，像是聯準會升息步調、英國脫歐，都會影響國際資金在台灣股市的變化，客觀環境的變化難以掌握，就做好主觀的事，例如增加台灣投資人對國內市場了解，讓在櫃買掛牌的公司做業績發表與法說會。

陳永誠認為，上櫃不僅企業能集資，對員工分紅有提高，資訊透明度高，客戶、買主對其了解度變高，有利開拓營業範圍與深度。櫃買持續與企業經理、券商、會計師、律師合作，讓上櫃、興貴、新創事業提供一條鞭的輔導，讓櫃買成為好的集資管道、讓櫃買的公司成為好的標的，建立投資人信心，資金湧入。今年截至目前申請上櫃、興櫃的家數各為1家及8家，新增2家及8家，今年目標增加30、50家、40家，以七大類股分，電子科技、生計醫療、文化創意產業最多。

廣告
  • 櫃買中心董事長陳永誠。（記者陳柔蓁攝）

    櫃買中心董事長陳永誠。（記者陳柔蓁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 櫃買中心 櫃買中心董事長陳永誠
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：櫃買董座：上櫃公司1年要辦1次法說會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.