櫃買董座：上櫃公司1年要辦1次法說會

2017-03-15 12:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕證交所規定上市公司1年要辦1次法說會，櫃買也將跟進，規定上櫃公司1年要辦1次法說會。櫃買中心董事長陳永誠表示，該案已經簽核，近來會發佈，並繼續輔導好公司上櫃、興櫃、創櫃，讓投資人對櫃買的公司有信心。

陳永誠指出，現在全球黑天鵝多、變化多，像是聯準會升息步調、英國脫歐，都會影響國際資金在台灣股市的變化，客觀環境的變化難以掌握，就做好主觀的事，例如增加台灣投資人對國內市場了解，讓在櫃買掛牌的公司做業績發表與法說會。

陳永誠認為，上櫃不僅企業能集資，對員工分紅有提高，資訊透明度高，客戶、買主對其了解度變高，有利開拓營業範圍與深度。櫃買持續與企業經理、券商、會計師、律師合作，讓上櫃、興貴、新創事業提供一條鞭的輔導，讓櫃買成為好的集資管道、讓櫃買的公司成為好的標的，建立投資人信心，資金湧入。今年截至目前申請上櫃、興櫃的家數各為1家及8家，新增2家及8家，今年目標增加30、50家、40家，以七大類股分，電子科技、生計醫療、文化創意產業最多。