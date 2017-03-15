遺贈稅率調高至20％ 黃國昌批：完全令人無感

2017-03-15 12:39

［記者吳佳蓉／台北報導］為支應長照財源，財政部規劃將遺贈稅由現行單一稅率10％，調高為10％、15％ 及20％ 三階段累積稅率。時代力量立委黃國昌批評，2009年遺贈稅由最高稅率50％降至10％，變喪失公平正義的精神，如今要調整，稅率卻僅拉高至20％，免稅額也未降低，「根本是令人完全無感的改革。」

立法院財政委員會今日初審遺贈稅法修正草案，根據行政院版提案，遺贈稅將由單一稅率10％，調為10％、15％ 及20％三階段累進稅率。遺產稅課徵級距分為「0~5000萬元以下、5000萬～1億元，1億元以上」，贈與稅為「0~2500萬元、2500~5000萬元、5000萬元以上」三階；保守估計每年可挹注長照63億元。

黃國昌表示，2009年遺贈稅一次從最高稅率50％降至單一稅率10％，不只學者跳腳，連台積電董事長張忠謀都曾批評是錯誤決策。調降前，遺產稅平均每件稅額還有453萬元，調降後，每件只剩183萬元。應納稅額占財產總額的比重，也從2009年的5.52％，一路下滑至2014年僅剩1.68％，分配正義開倒車，社會功能完全喪失。

黃國昌認為，現在既然遺贈稅要調整，就不應只看能為長照增加多少財源，應該積極調整至更符合社會公平正義的狀態，以改善貧富差距，落實世代正義；新國會新氣象，遺贈稅應重新實現作為社會公平正義最後一道守護關卡的功能。

他進一步指出，財政部認為，修正幅度應該溫和，主因是不想影響中低所得者。但以遺產稅為例，資產在2000萬～2500萬元以上者，才會被課到遺產稅，只占每年死亡人口的3％，調稅率根本不會影響到97％民眾，呼籲應加大改革幅度。

根據時代力量黨團提出的遺贈稅法修正版本，主張遺贈稅稅率由單一10％提高為「10％、20％、30％」三階累進稅率，課徵門檻遺贈稅採「0~1300萬元、1300萬～2800萬元、2800萬元以上」，贈與稅採「0~150萬元、150～350萬元、350萬元以上」三階；同時，建議降低贈與稅免稅門檻，由220萬元降至150萬元。

對此，財政部長許虞哲僅回應，遺贈稅確實有適度調整的必要，但一次調整太多，反而會加重避稅誘因；對於調整幅度，各界看法都不同，最終是採折衷的方式進行，希望衝擊最小。