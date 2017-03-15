MIT五星級貨櫃廁所 將現身世大運選手村

圖為國內研發的五星貨櫃流動厠所。（記者羅倩宜攝）

2017-03-15 12:24

〔記者羅倩宜／台北報導〕「五星主廚快餐車」已不稀奇，由台灣自主開發的「五星級貨櫃廁所」，即將進駐今年8月登場的世大運。有別於一般流動廁所，它不但有空調、氣簾、還有柔和的間接燈光，比美五星飯店。負責開發的連仁隆表示，世大運將有各國上萬名選手前來，「台灣不可以漏氣」。他將贊助4座五星級流動廁所供世大運選手村餐廳使用。

眼尖的民眾可能已發現，這座「五星級貨櫃廁所」今年初已先在兩個場合亮相：一是台中國際工具機展、二是信義區新舞台前的貨櫃市集。不少民眾拍照後在臉書流傳，大嘆：「戶外怎麼有這麼豪華的洗手間！」

台灣會展産業發達，培養出國內不少優秀的周邊廠商。開發五星級貨櫃廁所的巨蛋展覽公司就是其中之一。負責人連仁隆表示，多年來從事活動設備租賃，發現國內臨時廁所太過陽春，不但封閉又熱，且要在旁邊另設地上排糞槽，若活動像世大運長達十幾天，每天晩上都要清理。

「台灣的生活品質早就提升，流動廁所也要跟上才對。」於是他兩年前開始研發，找來國內設計師，挑選耐碰撞的建材；五星貨櫃廁所還配置百貨公司才有的氣簾（入口處頭頂的強氣流，避免空調外洩），並能連接公共排糞池、發電機及水塔，比一般流動廁所的維護更為便利。

「辦活動講究快速，通常只有前一天晩上可以進駐佈置。」連仁隆説，五星貨櫃廁所在地面平整、零件及周邊設施齊備下，兩小時就可安裝完畢。「全部建材都是來自台灣，只有一部衛生紙攪碎機是德國進口。」

不過研發代價所費不貲，「五星級貨櫃廁所」每座造價約台幣100萬元。「我不敢説全球唯一，但在廁所界絕對是獨特的！」連仁隆説，很多貨櫃被改裝成住屋、展覽空間甚至檳榔攤，也曾改造成廁所，但豪華舒適度遠遠不及。

「五星級貨櫃廁所」將在今年8月的世大運「宣揚國威」，連仁隆贊助北市府4座，設置在臨時搭設、可容納3500人同時用餐的選手村餐廳周邊，供各國選手使用。世大運之後，也已有精品品牌及車廠預訂使用。

但連仁隆強調，有了頂級的硬體，展現台灣的生活水準，「最重要的還是軟體必須搭配，清潔人員每15到20分鐘就要打掃整理，尖峰時要更頻繁！否則再高級的廁所還是立刻髒亂，好感度打折！」