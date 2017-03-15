Fed會議前 新台幣一度勁揚逾1角

2017-03-15 12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）公布利率決策前最後一個交易日，新台幣早盤最高一度勁揚逾1角，但整體來看，市場觀望氣氛仍高，匯市量能又進一步萎縮。

新台幣中午暫以30.887元兌1美元作收，升值7.9分，台北外匯經紀公司成交量降至3.07億美元。

外匯交易員表示，Fed即將於台灣時間明天凌晨公布最新貨幣政策會議結果，導致銀行間交投保守、謹慎，新台幣盤初則在外資匯入下走揚，不過，流入金額非常有限。